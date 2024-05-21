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Боец «Ахмата» рассказал об инсценировке взятия села украинскими войсками

ЛУГАНСК, 21 мая — РИА Новости. Украинские военнослужащие используют коптеры «Баба-Яга» для инсценировок взятия населенных пунктов в зоне СВО, рассказал РИА Новости боец спецназа «Ахмат», командир взвода с позывным «Сафон».

Источник: © РИА Новости

«Враги делали вбросы (видео — ред.) в интернет, (якобы — ред.) вешали флаги в населенных пунктах», — рассказал «Сафон».

Он пояснил, что на самом деле, несмотря на эти видео с украинскими флагами, населенные пункты оставались под контролем российской армии. Схему удалось раскрыть при помощи одного из бойцов, который во время ночного дежурства услышал приближение переделанного под боевой сельхоздрона «Баба-Яга» — тот пролетел мимо, не атаковав позиции.

«Рассветает, он смотрит над собой — висит флаг украинский. Как так? То ли зашли, говорит, уже сюда. Как это так случилось, как я так проспал?» — пересказал «Сафон» историю часового.

По его словам, боец сразу доложил командирам, те подняли БПЛА для мониторинга ситуации.

«И выяснили, что они с дрона скинули на железный столб на магните украинский флаг. Вот он некоторое время провисел. Мы его быстренько сняли, так как этот населенный пункт был за нами», — добавил «Сафон».