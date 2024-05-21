Боец «Ахмата» рассказал об инсценировке взятия села украинскими войсками

Он пояснил, что на самом деле, несмотря на эти видео с украинскими флагами, населенные пункты оставались под контролем российской армии. Схему удалось раскрыть при помощи одного из бойцов, который во время ночного дежурства услышал приближение переделанного под боевой сельхоздрона «Баба-Яга» — тот пролетел мимо, не атаковав позиции.