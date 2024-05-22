В Омске три полицейских избили до смерти мужчину

— Ночью 9 апреля 2024 года сотрудники правоохранительных органов прибыли в квартиру, где находился потерпевший в состоянии наркотического опьянения. Они обвиняются в том, что незаконно применили физическую силу и специальное газовое средство, причинили потерпевшему телесные повреждения, от которых он скончался через короткий промежуток времени на месте совершения преступления, — сообщила «КП Омск» пресс-секретарь Октябрьского райсуда Алена Кудинова.