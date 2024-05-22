В Омске три полицейских избили до смерти мужчину

В Октябрьский районный суд Омска поступило уголовное дело в отношении трех сотрудников полиции. Правоохранители избили до смерти омича.
Они обвиняются в превышении должностных полномочий организованной группой с применением насилия и спецсредств — с причинением тяжких последствий (п. п. «а», «б», «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).
— Ночью 9 апреля 2024 года сотрудники правоохранительных органов прибыли в квартиру, где находился потерпевший в состоянии наркотического опьянения. Они обвиняются в том, что незаконно применили физическую силу и специальное газовое средство, причинили потерпевшему телесные повреждения, от которых он скончался через короткий промежуток времени на месте совершения преступления, — сообщила «КП Омск» пресс-секретарь Октябрьского райсуда Алена Кудинова.
Дело поступило в суд 20 мая 2024 года. Рассматривать его, вероятно, начнут в июне.
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