Военный суд подтвердил арест экс-командующего 58-й армией генерал-майора Попова

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. 235-й Гарнизонный военный суд подтвердил факт ареста бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерал-майора Ивана Попова по делу о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
«Можем подтвердить, что 17 мая суд арестовал генерал-майора Попова И. И. по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Данная мера пресечения избрана на срок два месяца», — сказали в пресс-службе, добавив, что дело расследует ГВСУ СК РФ. Других деталей дела в суде не сообщили.
Ранее об аресте офицера ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
Попов начал службу с командования взводом в 56-м десантно-штурмовом полку. В дальнейшем командовал различными частями и соединениями. Участвовал в специальной военной операции на различных ее участках, в том числе в должности командующего 58-й армией.