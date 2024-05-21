Военный суд подтвердил арест экс-командующего 58-й армией генерал-майора Попова

«Можем подтвердить, что 17 мая суд арестовал генерал-майора Попова И. И. по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Данная мера пресечения избрана на срок два месяца», — сказали в пресс-службе, добавив, что дело расследует ГВСУ СК РФ. Других деталей дела в суде не сообщили.