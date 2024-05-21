Адвокат сообщил, что арест генерала Попова обжалован в суде

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Защита обжаловала заключение под стражу бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, подозреваемого в мошенничестве. Как сообщил ТАСС адвокат Сергей Буйновский, он не признает вину ни в каких противоправных деяниях.
«Арест уже обжалован. Он ни в чем не виноват, поэтому вину не признает», — сказал адвокат. Он уточнил, что обвинение генералу пока не предъявлено.
Ранее в правоохранительных органах сообщили, что Попов арестован по подозрению в мошенничестве. Эту информацию подтвердили в 235-м гарнизонном военном суде, который избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.