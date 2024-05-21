Под Волгоградом простятся с погибшим в СВО Виталием Григорьевым

В Волгоградской области в среду, 22 мая, проводят в последний путь погибшего в спецоперации Виталия Григорьева. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Жирновского района, защитник пал в бою при исполнении воинского долга.
— С прискорбием сообщаю, что, выполняя боевое задание, проявляя героизм, стойкость и мужество, погиб наш земляк, стрелок-сапёр, рядовой Виталий Григорьев. Он до последнего оставался верным военной присяге, — сообщил глава администрации Жирновского района Александр Шевченко.
Прощание состоится в 15.00 на Новом кладбище.