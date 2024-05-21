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Пять граждан Таджикистана упали со строящегося дома в Воронеже

Возраст молодых людей — от 21 до 31 года.

Пять человек упали со строящегося дома на улице Беговой в областном центре вечером 17 мая. Об этом сообщили наши коллеги.

Известно, что все пострадавшие являются гражданами Таджикистана. Возраст молодых людей — от 21 до 31 года. На данный момент все пятеро мужчин находятся в одном из городских медучрежений.

В воронежском следкоме уточнили, что иностранцы работают на коммерческую организацию и занимаются строительными работами.

Уточняется, что после ЧП ведомство инициировало проверку на стройплощадке.

СК