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В Германии начался суд по делу «рейхсбюргеров»

Сегодня в Германии начались судебные слушания по делу праворадикального движения «рейхсбюргеров». Его сторонники считают себя гражданами германского Рейха и не признают законность существования ФРГ.

Источник: AP 2023

В декабре 2022 года спецслужбы ФРГ раскрыли заговор «рейхсбюргеров», целью которого было свержение правительства страны. Были задержаны несколько участников группы правых радикалов во главе с представителем старинного германского рода, князем Генрихом XIII Рейссом. Помимо князя, на скамье подсудимых оказались бывший судья, бывший член парламента и несколько отставных военных — всего девять человек. В общей сложности по делу о заговоре проходят 27 человек.

Представители обвинения заявили, что план захвата власти, в соответствии с которым заговорщики хотели убить канцлера Олафа Шольца, штурмом взять парламент и арестовать депутатов, подпадает не только под статью о государственной измене, но и под статью о терроризме.

«Они (заговорщики.— “Ъ”) знали, что захват власти будет включать в себя убийство людей», — подчеркнул прокурор. Сами подсудимые отрицают обвинения в терроризме и измене.

Первые обыски по делу прошли в марте прошлого года. В ходе следствия выяснилось, что заговорщики располагали средствами в размере около €500 тыс. и 100 тыс. патронов. По данным спецслужб, именно Генрих Рейсс должен был стать новым главой государства. Свидетели отмечают, что Рейсс всерьез планировал восстановить Германскую империю, а иногда вел себя так, как будто она уже существует. Обыски прошли в восьми немецких землях, включая Баварию, Баден-Вюртемберг и Нижнюю Саксонию. Во время обыска в городе Ройтлинген в земле Баден-Вюртемберг был ранен сотрудник полиции.

расследование