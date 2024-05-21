В Германии начался суд по делу «рейхсбюргеров»

Первые обыски по делу прошли в марте прошлого года. В ходе следствия выяснилось, что заговорщики располагали средствами в размере около €500 тыс. и 100 тыс. патронов. По данным спецслужб, именно Генрих Рейсс должен был стать новым главой государства. Свидетели отмечают, что Рейсс всерьез планировал восстановить Германскую империю, а иногда вел себя так, как будто она уже существует. Обыски прошли в восьми немецких землях, включая Баварию, Баден-Вюртемберг и Нижнюю Саксонию. Во время обыска в городе Ройтлинген в земле Баден-Вюртемберг был ранен сотрудник полиции.