В Германии начался суд по делу «рейхсбюргеров»

В декабре 2022 года спецслужбы ФРГ раскрыли заговор «рейхсбюргеров», целью которого было свержение правительства страны. Были задержаны несколько участников группы правых радикалов во главе с представителем старинного германского рода, князем Генрихом XIII Рейссом. Помимо князя, на скамье подсудимых оказались бывший судья, бывший член парламента и несколько отставных военных — всего девять человек. В общей сложности по делу о заговоре проходят 27 человек.
«Они (заговорщики.— “Ъ”) знали, что захват власти будет включать в себя убийство людей», — подчеркнул прокурор. Сами подсудимые отрицают обвинения в терроризме и измене.
Первые обыски по делу прошли в марте прошлого года. В ходе следствия выяснилось, что заговорщики располагали средствами в размере около €500 тыс. и 100 тыс. патронов. По данным спецслужб, именно Генрих Рейсс должен был стать новым главой государства. Свидетели отмечают, что Рейсс всерьез планировал восстановить Германскую империю, а иногда вел себя так, как будто она уже существует. Обыски прошли в восьми немецких землях, включая Баварию, Баден-Вюртемберг и Нижнюю Саксонию. Во время обыска в городе Ройтлинген в земле Баден-Вюртемберг был ранен сотрудник полиции.