Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появилось видео с места смертельного ДТП с вахтовым автобусом в Краснодарском крае

В Туапсинском районе 21 мая около 14:35 произошло смертельное ДТП с участием вахтового автобуса «ПАЗ» и грузового автомобиля «Howo».

Водитель автобуса выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком. Видео с места аварии, на котором запечатлены последствия столкновения и работа спасательных служб, появилось в Сети.

В результате аварии 62-летний водитель автобуса погиб на месте. Водитель грузовика был госпитализирован. Пассажиры автобуса не обращались за медицинской помощью. Инспекторы ДПС прибыли на место происшествия и регулировали дорожное движение, проводя проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств аварии.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в Динском районе сегодня, 21 мая, в ДТП погиб пассажир иномарки.