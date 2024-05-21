Появилось видео с места смертельного ДТП с вахтовым автобусом в Краснодарском крае

В результате аварии 62-летний водитель автобуса погиб на месте. Водитель грузовика был госпитализирован. Пассажиры автобуса не обращались за медицинской помощью. Инспекторы ДПС прибыли на место происшествия и регулировали дорожное движение, проводя проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств аварии.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в Динском районе сегодня, 21 мая, в ДТП погиб пассажир иномарки.