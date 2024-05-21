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Под Калининградом дерево упало на коляску с ребенком

КАЛИНИНГРАД, 21 мая — РИА Новости. Дерево упало в Черняховске под Калининградом на велосипед — коляску, в которой находился 2-х летний ребенок, он госпитализирован с травмами, региональный СК начал доследственную проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Источник: © РИА Новости

«Проводится проверка в Черняховском межрайонном следственном отделе СУСК по факту травмирования малолетнего ребенка в результате падения на него дерева. Организована доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — сказали в пресс-службе.

О начале проверки сообщили РИА Новости и в прокуратуре Калининградской области. По информации пресс-службы, ребенок во время падения дерева был на тротуаре в сопровождении матери.

«В дневное время на улице Калининградской в Черняховске дерево упало на двухлетнего ребенка… По данному факту прокуратура города Черняховска проводит проверку исполнения федерального законодательства, по результатам которой будет решен вопрос о принятии мер реагирования», — сообщили в пресс-службе.

СК