Под Калининградом дерево упало на коляску с ребенком

«В дневное время на улице Калининградской в Черняховске дерево упало на двухлетнего ребенка… По данному факту прокуратура города Черняховска проводит проверку исполнения федерального законодательства, по результатам которой будет решен вопрос о принятии мер реагирования», — сообщили в пресс-службе.