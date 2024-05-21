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В Нижнем Новгороде завели дело на живодера, до смерти избившего кота

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая — РИА Новости. Уголовное дело о жестоком обращении с животными возбудили на жителя Нижнего Новгорода, избившего кота, после чего животное погибло, сообщает региональное управление МВД.

Источник: © РИА Новости

Ранее в местных Telegram-каналах было опубликовано видео с камеры домофона, как мужчина натравливает свою собаку на кота, а затем несколько раз пинает животное. После этого, по словам очевидцев, мужчина продолжил издеваться над животным. Кот погиб. Свидетели инцидента позвонили в полицию.

Как сообщили в полиции, пьяного мужчину задержали сотрудники патрульно-постовой службы.

«В отношении ранее неоднократно судимого за кражи и грабёж мужчины составлены административные материалы за неповиновение законному распоряжению полицейского, мелкое хулиганство и появление в общественном месте в пьяном виде. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ (жесткое обращение с животными)», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что за жестокое обращение с животным законодательством предусмотрено максимальное наказание до 3 лет лишения свободы.