В Нижнем Новгороде завели дело на живодера, до смерти избившего кота

Ранее в местных Telegram-каналах было опубликовано видео с камеры домофона, как мужчина натравливает свою собаку на кота, а затем несколько раз пинает животное. После этого, по словам очевидцев, мужчина продолжил издеваться над животным. Кот погиб. Свидетели инцидента позвонили в полицию.