В Нижнем Новгороде завели дело на живодера, до смерти избившего кота

Ранее в местных Telegram-каналах было опубликовано видео с камеры домофона, как мужчина натравливает свою собаку на кота, а затем несколько раз пинает животное. После этого, по словам очевидцев, мужчина продолжил издеваться над животным. Кот погиб. Свидетели инцидента позвонили в полицию.
Как сообщили в полиции, пьяного мужчину задержали сотрудники патрульно-постовой службы.
«В отношении ранее неоднократно судимого за кражи и грабёж мужчины составлены административные материалы за неповиновение законному распоряжению полицейского, мелкое хулиганство и появление в общественном месте в пьяном виде. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ (жесткое обращение с животными)», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что за жестокое обращение с животным законодательством предусмотрено максимальное наказание до 3 лет лишения свободы.