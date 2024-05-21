СК установил личности всех 17 погибших при обрушении дома в Белгороде

Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Сигнал ракетной опасности объявлялся в городе неоднократно в течение дня. В десятиэтажном доме от взрыва обрушился третий подъезд. По последним данным, при обрушении подъезда погибли 17 человек, еще три — при вечернем обстреле, 27 человек получили ранения. Как рассказал губернатор Вячеслав Гладков, было принято решение восстанавливать частично обрушенный дом на том же месте. С 15 мая рабочие приступили к демонтажу двух подъездов, это 89 квартир.