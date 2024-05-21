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СК установил личности всех 17 погибших при обрушении дома в Белгороде

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Установлены личности всех 17 погибших в результате частичного обрушения дома в Белгороде после удара ВСУ, сообщается в Telegram-канале СК РФ.

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«Двенадцатого мая при атаке вооружённых формирований Украины города Белгорода снаряд попал в жилой многоэтажный дом, после чего обрушился один из подъездов. В результате этого террористического акта погибло 17 человек, 19 — получили ранения. В рамках уголовного дела проведены генетические и иные экспертизы, по итогам которых установлены личности всех погибших», — говорится в сообщении.

Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Сигнал ракетной опасности объявлялся в городе неоднократно в течение дня. В десятиэтажном доме от взрыва обрушился третий подъезд. По последним данным, при обрушении подъезда погибли 17 человек, еще три — при вечернем обстреле, 27 человек получили ранения. Как рассказал губернатор Вячеслав Гладков, было принято решение восстанавливать частично обрушенный дом на том же месте. С 15 мая рабочие приступили к демонтажу двух подъездов, это 89 квартир.

СК