Число жертв турбулентности на рейсе Singapore Airlines достигло двух

По данным издания, в результате происшествия пострадали 30 человек, 10 из которых получили травмы. Их госпитализировали. Заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Илья Ильин рассказал ТАСС, что никто из граждан РФ не обращался за помощью в связи с произошедшим на рейсе Singapore Airlines.