Число жертв турбулентности на рейсе Singapore Airlines достигло двух

Boeing 777−300 следовал из Лондона в Сингапур. На борту находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа.
Ранее сообщалось об одном погибшем. По сообщению того же издания, им оказался 73-летний британец. О личности второго погибшего пока ничего не сообщается.
По данным издания, в результате происшествия пострадали 30 человек, 10 из которых получили травмы. Их госпитализировали. Заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Илья Ильин рассказал ТАСС, что никто из граждан РФ не обращался за помощью в связи с произошедшим на рейсе Singapore Airlines.
В этот день стало известно, что самолет авиакомпании Singapore Airlines, следовавший из Лондона в Сингапур, попал в сильную турбулентность. Воздушное судно было перенаправлено в Бангкок. Как уточнила тайская газета Matichon, самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Суварнабхуми.
Позже в интернете были опубликованы кадры из самолета. На видео запечатлено, как сотрудники экстренных служб выносят на носилках людей. Около самолета дежурят бригады скорой помощи.