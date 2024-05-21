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Фигурантам дела об убийстве в Херсонской области предъявили обвинения

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Фигурантам дела об убийстве семи человек в селе Абрикосовка Херсонской области предъявлены обвинения, им грозят сроки вплоть до пожизненного, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Источник: © РИА Новости

Дело расследует Главное военное следственное управление СК РФ. Подозреваемым предъявлены обвинения по 105-й статье УК («Убийство»), 2 часть, пунктам «а», «ж», «и», «к», а также 167-й статье («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»), часть 2.

Двое подозреваемых были задержаны в Херсонской области за убийство семи человек, в том числе главы поселка Абрикосовка. Задержанные хотели поселиться в поселке, но глава Абрикосовки сказала, что пустых домов нет. Подозреваемые сожгли два дома, использовав топливо и гранаты, пытались поджечь еще один, сообщал ранее собеседник агентства в силовых структурах.