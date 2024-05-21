Фигурантам дела об убийстве в Херсонской области предъявили обвинения

Двое подозреваемых были задержаны в Херсонской области за убийство семи человек, в том числе главы поселка Абрикосовка. Задержанные хотели поселиться в поселке, но глава Абрикосовки сказала, что пустых домов нет. Подозреваемые сожгли два дома, использовав топливо и гранаты, пытались поджечь еще один, сообщал ранее собеседник агентства в силовых структурах.