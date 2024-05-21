В массовой драке со стрельбой в Бирюлево пострадали четыре человека

Агентство «Москва» сообщает, что стреляли по двум участникам драки, затем стрелявшие скрылись на трех автомобилях. Как сообщает Telegram-канал Mash, после выстрелов одного из мужчин занесли в автомобиль BMW, который сразу тронулся с места, а остальные участники драки разбежались — медиапроект также пишет о четырех пострадавших.
Агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что в драке участвовало более 10 человек. При этом собеседник агентства отмечает, что стрельбу устроил только один из участников конфликта. Место, где произошла драка, оцеплено, работает полиция, там также находятся несколько автомобилей скорой помощи. Telegram-канал «112» сообщает, что полицейские установили и задержали нескольких участников драки, сейчас их везут в участок.