В массовой драке со стрельбой в Бирюлево пострадали четыре человека

Агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что в драке участвовало более 10 человек. При этом собеседник агентства отмечает, что стрельбу устроил только один из участников конфликта. Место, где произошла драка, оцеплено, работает полиция, там также находятся несколько автомобилей скорой помощи. Telegram-канал «112» сообщает, что полицейские установили и задержали нескольких участников драки, сейчас их везут в участок.