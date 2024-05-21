На полигоне в Крыму уничтожили более 1300 боеприпасов

Сотрудники ведомства нашли 41 взрывоопасный предмет. Уточняется, что это были ручные гранаты и взрыватели. Кроме того, спасатели обнаружили 1300 стрелковых боеприпасов. Все эти предметы отвезли на специальный полигон и там уничтожили.