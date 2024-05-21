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На полигоне в Крыму уничтожили более 1300 боеприпасов

В Крыму уничтожили более 1300 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС по РК

Во вторник, 21 мая, Ленинском районе Крыма уничтожили 1341 боеприпас времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Сотрудники ведомства нашли 41 взрывоопасный предмет. Уточняется, что это были ручные гранаты и взрыватели. Кроме того, спасатели обнаружили 1300 стрелковых боеприпасов. Все эти предметы отвезли на специальный полигон и там уничтожили.

«Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности», — говорится в сообщении.

Всего к операции привлекли шесть человек личного состава и две единицы техники.

МЧС