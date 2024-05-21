В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Сирены звучат в Днепропетровской и Харьковской областях.
Ранее воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях, она продлилась сорок минут. В Харьковской области сирены звучали почти три часа.
МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Режим предупреждения об угрозе с воздуха объявлен в двух регионах на востоке Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
Сирены звучат в Днепропетровской и Харьковской областях.
Ранее воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях, она продлилась сорок минут. В Харьковской области сирены звучали почти три часа.