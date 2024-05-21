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В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Режим предупреждения об угрозе с воздуха объявлен в двух регионах на востоке Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Источник: РИА "Новости"

Сирены звучат в Днепропетровской и Харьковской областях.

Ранее воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях, она продлилась сорок минут. В Харьковской области сирены звучали почти три часа.