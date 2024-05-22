Житель Апшеронского района зарезал друга и лег спать

«В ходе судебного следствия установлено, что зимой 2023 года, в ночное время, двое местных жителей распивали спиртные напитки в домовладении одного из них. Между последними возник конфликт, в ходе которого обвиняемый схватил кухонный нож и нанес 45-летнему потерпевшему множественные порезы лица и удар в шею, после чего направился в соседнюю комнату и уснул», — уточнили в ведомстве.