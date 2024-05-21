Авиация коалиции США за сутки 10 раз нарушила воздушное пространство Сирии

«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 10 нарушений парой истребителей F-15, парой истребителей Rafale, парой истребителей Typhoon и двумя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt коалиции», — заявил Попов.
Кроме того, по его словам, коалиция допустила два нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников.
Генерал-майор также отметил, что за прошедшие сутки в зоне деэскалации зафиксированы два обстрела позиций правительственных войск со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) в провинции Идлиб.
Подобные действия «коалиции» США создают опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии, подчеркнул Попов.
Ранее, 20 мая, авиация международной коалиции во главе с США за сутки пять раз нарушила протоколы деконфликтации в Сирии.
До этого, 8 мая, ЦПВС зафиксировал 10 подобных нарушений со стороны авиации США, а также семь нарушений протоколов деконфликтации.