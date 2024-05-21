Авиация коалиции США за сутки 10 раз нарушила воздушное пространство Сирии

Авиация международной коалиции во главе с США за последние сутки 10 раз воздушное пространство Сирии. Об этом 21 мая заявил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов.