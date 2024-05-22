Виновник массовой аварии на стоянке в Краснодаре перепутал педали газа и тормоза

Виновник массовой аварии на парковке микрорайона Губернского в Краснодаре установлен. Им оказался 38-летний житель города Лиски Воронежской области. В ночь на 19 мая мужчина на своем автомобиле врезался в семь припаркованных у жилого дома машин. Затем водитель сбежал, бросив на месте ДТП свою искореженную иномарку.
«В своих объяснениях мужчина указал, что перепутал педали тормоза и газа, а скрылся из-за опасений возможной расправы со стороны владельцев поврежденных иномарок», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В отношении водителя был составлен административный протокол. Собранные материалы направлены в суд для рассмотрения и принятия законного решения. Мужчину могут лишить права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет, либо же арестовать на пятнадцати суток.