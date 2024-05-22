Три человека пострадали в крупном пожаре на Рубинштейна

Ранее SPB.KP.RU сообщал о пожаре в цеху в приморском районе Петербурга. За несколько часов площадь возгорание с 200 метров увеличилась до 600. Обвалилась крыша, а столб черного дыма был виден с другого конца города. Информации о пострадавших не поступало. На месте пожара находился цех по изготовлению пленки и изделий из нее. Предприятие работало с 1996 года.