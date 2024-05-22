Три человека пострадали в крупном пожаре на Рубинштейна

В пожаре в жилой квартире на Рубинштейна пострадали три человека, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу. Горение локализовано.
— По уточненной информации, в 5-комнатной квартире происходило горение обстановки в комнате и коридоре на площади 40 кв. метров, — добавили в ведомстве.
Пожар локализовали в 23:05. Улицу оцепили, из опасной зоны эвакуировали 40 человек. По уточненной информации, возгорание произошло по адрес улица Рубинштейна, 26. В тушении пожара участвовали 6 единиц техники и 25 сотрудников МЧС.
Ранее SPB.KP.RU сообщал о пожаре в цеху в приморском районе Петербурга. За несколько часов площадь возгорание с 200 метров увеличилась до 600. Обвалилась крыша, а столб черного дыма был виден с другого конца города. Информации о пострадавших не поступало. На месте пожара находился цех по изготовлению пленки и изделий из нее. Предприятие работало с 1996 года.