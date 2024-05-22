Пентагон признал успехи ВС РФ на харьковском направлении

«В районе Харькова они [российские военные], конечно, проводят новые наступления и добиваются небольших успехов», — заявил он.
Отвечая на просьбу журналиста назвать точное количество военнослужащих ВС РФ, участвующих в специальной военной операции (СВО), он также заявил, что на Украине в данный момент находятся десятки тысяч российских военных.
Ранее, 16 мая, сообщалось, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) признали усиление российской армии в ходе СВО. Помимо этого, было выражено недоумение тем, как можно противостоять российскому оборонно-промышленному комплексу.
13 мая сообщалось, что в Еврокомиссии признали затруднительное положение Украины на фронте. По словам еврокомиссара, из-за этого страны ЕС приняли решение существенно увеличить финансирование производства вооружений и снарядов.
В тот же день сообщалось, что Генштаб ВСУ признал тактические успехи ВС РФ на харьковском направлении. Также в ведомстве отметили, что российские войска продолжают совершать 14 штурмовых действий на разных направлениях.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.