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Пентагон признал успехи ВС РФ на харьковском направлении

Министерство обороны США отмечает успехи Вооруженных сил (ВС) РФ на харьковском направлении. Об этом 21 мая на регулярном брифинге заявил пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС Патрик Райдер.

Источник: РИА "Новости"

«В районе Харькова они [российские военные], конечно, проводят новые наступления и добиваются небольших успехов», — заявил он.

Отвечая на просьбу журналиста назвать точное количество военнослужащих ВС РФ, участвующих в специальной военной операции (СВО), он также заявил, что на Украине в данный момент находятся десятки тысяч российских военных.

Ранее, 16 мая, сообщалось, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) признали усиление российской армии в ходе СВО. Помимо этого, было выражено недоумение тем, как можно противостоять российскому оборонно-промышленному комплексу.

13 мая сообщалось, что в Еврокомиссии признали затруднительное положение Украины на фронте. По словам еврокомиссара, из-за этого страны ЕС приняли решение существенно увеличить финансирование производства вооружений и снарядов.

В тот же день сообщалось, что Генштаб ВСУ признал тактические успехи ВС РФ на харьковском направлении. Также в ведомстве отметили, что российские войска продолжают совершать 14 штурмовых действий на разных направлениях.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.