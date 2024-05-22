Генштаб ВСУ заявил о вынужденном «маневре» под Красноармейском в ДНР

«Покровское направление остается самым горячим на всей линии боевого соприкосновения… На отдельных участках ситуация требует от наших войск проведения маневра», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале генштаба.
Покровском киевские власти называют город Красноармейск в Донецкой народной республике.
Генштаб ВСУ также заявил о «тяжелых боях» в направлении Новоалександровки, Калинового, Прогресса и Евгеньевки.
Ранее Владимир Зеленский признал, что ситуация на Покровском, Лиманском, Времевском, Краматорском и Купянском направлениях остается для ВСУ крайне сложной.
Заместитель начальника главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее назвал положение Украины таким же тяжелым, как в первые дни российской спецоперации, добавив, что оно может еще ухудшиться.