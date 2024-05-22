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Генштаб ВСУ заявил о вынужденном «маневре» под Красноармейском в ДНР

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Генеральный штаб ВСУ заявил, что Покровское (Красноармейское) направление в ДНР является самым напряженным на всей линии фронта, ситуация там требует от украинских войск «маневра».

Источник: AFP 2023

«Покровское направление остается самым горячим на всей линии боевого соприкосновения… На отдельных участках ситуация требует от наших войск проведения маневра», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале генштаба.

Покровском киевские власти называют город Красноармейск в Донецкой народной республике.

Генштаб ВСУ также заявил о «тяжелых боях» в направлении Новоалександровки, Калинового, Прогресса и Евгеньевки.

Ранее Владимир Зеленский признал, что ситуация на Покровском, Лиманском, Времевском, Краматорском и Купянском направлениях остается для ВСУ крайне сложной.

Заместитель начальника главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее назвал положение Украины таким же тяжелым, как в первые дни российской спецоперации, добавив, что оно может еще ухудшиться.