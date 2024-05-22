В Иране раскрыли новые детали крушения вертолета Раиси

После этого начались попытки связаться с пропавшим вертолетом. На звонок ответил находившийся на борту вместе с Раиси имам Джума-мечети иранского города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем. «Я плохо себя чувствую, я не знаю, что произошло, я не знаю, где я, я под деревьями, я не знаю, я никого не вижу, я один», — сообщил он. Из его объяснения стало ясно, что Bell 212 разбился. Связь с имамом удалось поддерживать еще несколько часов до его смерти.