Бербок: в ФРГ нет единой позиции по поставкам ракет Taurus Украине

«У нас в кабинете есть разные мнения… мы все должны принять совместное решение, которого у нас нет», — уточнила министр.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не намерен менять свое решение не поставлять ВСУ ракеты Taurus. Он пояснил, что для контроля за Taurus потребуется участие немецких солдат, что исключено.
Шольц также отмечал, что Украине нужно поставлять такое оружие, за которым возможно сохранить контроль. Он подчеркнул, что в этом вопросе именно контроль находится в большем приоритете, чем демонстрация дружбы и союзничества.