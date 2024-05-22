СМИ: смерть Мэттью Перри из «Друзей» стала предметом расследования

«Смерть Мэттью Перри от острого действия рецептурного (наркосодержащего — ред.) препарата кетамина стала предметом уголовного расследования, и власти выясняют, где актер получил его», — говорится в публикации.
В декабре департамент медэксперта округа Лос-Анджелес сообщил, что причиной смерти известного американского актера Мэттью Перри в октябре 2023 года стало сильное воздействие наркотика кетамина. Там добавили, что факторами, способствовавшими смерти Перри, являлись также «утопление, ишемическая болезнь сердца и воздействие бупренорфина».
Перри скончался 28 октября в возрасте 54 лет. По словам источников портала TMZ, тело актера обнаружили в джакузи у него дома. Отмечается, что на месте происшествия не было найдено следов наркотиков, а смерть была ненасильственной.
Мэттью Перри обрел широкую популярность благодаря роли Чендлера Бинга в знаменитом американском сериале «Друзья». Кроме того, кинокарьера актера включает в себя ряд главных ролей в известных романтических комедиях «Поспешишь — людей насмешишь», «Мошенники», «Танго втроем», а также криминальной комедии «Девять ярдов». Перри был номинирован на престижные американские кинопремии, такие как «Золотой глобус» и «Эмми».