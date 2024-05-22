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СМИ: смерть Мэттью Перри из «Друзей» стала предметом расследования

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Смерть известного американского актера Мэттью Перри в октябре 2023 года от сильного воздействия наркотика кетамина стала предметом уголовного расследования, власти выясняют, где актер получил его, сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на представителей полиции Лос-Анджелеса.

Источник: AP 2023

«Смерть Мэттью Перри от острого действия рецептурного (наркосодержащего — ред.) препарата кетамина стала предметом уголовного расследования, и власти выясняют, где актер получил его», — говорится в публикации.

В декабре департамент медэксперта округа Лос-Анджелес сообщил, что причиной смерти известного американского актера Мэттью Перри в октябре 2023 года стало сильное воздействие наркотика кетамина. Там добавили, что факторами, способствовавшими смерти Перри, являлись также «утопление, ишемическая болезнь сердца и воздействие бупренорфина».

Перри скончался 28 октября в возрасте 54 лет. По словам источников портала TMZ, тело актера обнаружили в джакузи у него дома. Отмечается, что на месте происшествия не было найдено следов наркотиков, а смерть была ненасильственной.

Мэттью Перри обрел широкую популярность благодаря роли Чендлера Бинга в знаменитом американском сериале «Друзья». Кроме того, кинокарьера актера включает в себя ряд главных ролей в известных романтических комедиях «Поспешишь — людей насмешишь», «Мошенники», «Танго втроем», а также криминальной комедии «Девять ярдов». Перри был номинирован на престижные американские кинопремии, такие как «Золотой глобус» и «Эмми».

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