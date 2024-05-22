СМИ: смерть Мэттью Перри из «Друзей» стала предметом расследования

Мэттью Перри обрел широкую популярность благодаря роли Чендлера Бинга в знаменитом американском сериале «Друзья». Кроме того, кинокарьера актера включает в себя ряд главных ролей в известных романтических комедиях «Поспешишь — людей насмешишь», «Мошенники», «Танго втроем», а также криминальной комедии «Девять ярдов». Перри был номинирован на престижные американские кинопремии, такие как «Золотой глобус» и «Эмми».