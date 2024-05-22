Хабаровчанина заключили под стражу за покушение на убийство двух лиц

Суд, с учетом позиции прокуратуры Краснофлотского района г. Хабаровска, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 58-летнему местному жителю, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом).