Хабаровчанина заключили под стражу за покушение на убийство двух лиц

В Хабаровске заключен под стражу местный житель за покушение на убийство двух лиц, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.
Суд, с учетом позиции прокуратуры Краснофлотского района г. Хабаровска, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 58-летнему местному жителю, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом).
18 мая мужчина облил бензином жилой дом по ул. Тульской в г. Хабаровске, в котором находилась его сожительница и ее мать, и поджег его.
В результате противоправных действий пожилая женщина получила 80% ожога тела, от чего скончалась в больнице. Сожительница обвиняемого получила ожоги стоп.
Прокуратура района контролирует ход расследования уголовного дела.