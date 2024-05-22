Во Владивостоке водитель сбил ребёнка и скрылся с места ДТП

Во Владивостоке водитель сбил десятилетнего мальчика и скрылся с места происшествия, не оказав помощи ребёнку. Госавтоинспекция краевой столицы ищет очевидцев ДТП, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе полиции Приморья.



По предварительным данным, неустановленный водитель, двигаясь по улице Кирова от дома № 22 в сторону дома № 16А, сбил несовершеннолетнего, который переходил проезжую часть справа налево. Водитель покинул место происшествия, не предоставив помощь пострадавшему.