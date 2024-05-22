Во Владивостоке водитель сбил ребёнка и скрылся с места ДТП

Во Владивостоке водитель сбил десятилетнего мальчика и скрылся с места происшествия, не оказав помощи ребёнку. Госавтоинспекция краевой столицы ищет очевидцев ДТП, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе полиции Приморья.
По предварительным данным, неустановленный водитель, двигаясь по улице Кирова от дома № 22 в сторону дома № 16А, сбил несовершеннолетнего, который переходил проезжую часть справа налево. Водитель покинул место происшествия, не предоставив помощь пострадавшему.
«В результате автоаварии 10-летний мальчик-пешеход получил ушиб и гематому левого бедра. Ему назначено амбулаторное лечение», — сообщили в полиции.
По факту автоаварии возбуждено административное производство по статье 12.24 КоАП РФ.
Госавтоинспекция Владивостока проводит мероприятия по розыску водителя, участвовавшего в ДТП. Они призывают жителей и гостей города, которые стали свидетелями дорожного происшествия или имеют видеозаписи с места происшествия, связаться с дежурной частью полка ДПС Госавтоинспекции УМВД России по городу Владивостоку по телефонам: 8 (423) 249 09 21, 249 05 56.
Напомним, во Владивостоке заключили под стражу иностранного гражданина, который нарушил правила дорожного движения и сбил 9-летнюю девочку.