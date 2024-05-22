Жительница Новосибирска вместе с напарником ограбила 18-летнего парня в Сочи

39-летняя жительница Новосибирска и ее 32-летний напарник из Саратова обокрали в Сочи юношу. Как сообщают в ГУ МВД по Краснодарскому краю, в полицию с заявлением пришла мама 18-летнего парня.
— Со слов заявительницы, на остановке общественного транспорта неизвестные мужчина и женщина отобрали у ее сына сумку с личными вещами и мобильным телефоном. Изучив записи камер видеонаблюдения, оперативники выяснили, что злоумышленники наблюдали за школьником и шли за ним из центра города до микрорайона Мамайка, — пишут в пресс-службе.
Вскоре полиция задержала обоих на одной из улиц Сочи и привезла в отдел для дальнейшего разбирательства. Телефон вернули потерпевшему.
— В отношении подозреваемых следственным подразделением отдела полиции Центрального района УВД по городу Сочи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (грабеж), — добавили в полиции.
Сейчас напарникам грозит лишение свободы максимум до семи лет.