Жительница Новосибирска вместе с напарником ограбила 18-летнего парня в Сочи

— Со слов заявительницы, на остановке общественного транспорта неизвестные мужчина и женщина отобрали у ее сына сумку с личными вещами и мобильным телефоном. Изучив записи камер видеонаблюдения, оперативники выяснили, что злоумышленники наблюдали за школьником и шли за ним из центра города до микрорайона Мамайка, — пишут в пресс-службе.