МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли около 100 человек на авдеевском направлении

«Получив от расчета БПЛА координаты района расположения большого количества личного состава и техники националистов, артиллеристы оперативно прибыли в район боевого применения. Военнослужащие развернули боевую машину из походного положения в боевое, навели установку на цель и выполнили залп, накрыв 122-мм реактивными осколочно-фугасными снарядами район на дистанции более 15 км. При выполнении боевой задачи потери противника составили около 100 военнослужащих, 3 боевые машины пехоты, а также средства связи и наблюдения», — сообщили там.