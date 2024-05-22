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МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли около 100 человек на авдеевском направлении

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли около 100 военных и замаскированную технику в результате работы расчета реактивной системы залпового огня «Град» группировки войск «Центр» на авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Reuters

«Получив от расчета БПЛА координаты района расположения большого количества личного состава и техники националистов, артиллеристы оперативно прибыли в район боевого применения. Военнослужащие развернули боевую машину из походного положения в боевое, навели установку на цель и выполнили залп, накрыв 122-мм реактивными осколочно-фугасными снарядами район на дистанции более 15 км. При выполнении боевой задачи потери противника составили около 100 военнослужащих, 3 боевые машины пехоты, а также средства связи и наблюдения», — сообщили там.

В ведомстве добавили, что контроль поражения цели военнослужащие осуществляли с помощью разведывательного беспилотного комплекса «Орлан-30».

Также в Минобороны РФ подчеркнули, что нанесение массированных артиллерийских ударов по районам сосредоточения противника позволяет поддерживать российские штурмовые подразделения в ходе наступления.