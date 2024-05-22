Экипажи Су-25 поразили замаскированную технику ВСУ

«На командном пункте получили боевую задачу на уничтожение опорного пункта противника. Выдвинулись в район выполнения боевых действий. Поразили цель. По докладу ПАНа цель была поражена на отлично. Хочу передать привет Дальнему Востоку, а именно Еврейской автономной области, город Биробиджан. Мама, я поел, шапка надета, все хорошо!», — цитируется в сообщении лётчик Су-25 Сергей.