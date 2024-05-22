Экипажи Су-25 поразили замаскированную технику ВСУ

«Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск “Восток”. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам», — говорится в сообщении.
После удара экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам передового авиационного наводчика (ПАН), все указанные цели были успешно поражены. Полёт прошёл в штатном режиме.
«На командном пункте получили боевую задачу на уничтожение опорного пункта противника. Выдвинулись в район выполнения боевых действий. Поразили цель. По докладу ПАНа цель была поражена на отлично. Хочу передать привет Дальнему Востоку, а именно Еврейской автономной области, город Биробиджан. Мама, я поел, шапка надета, все хорошо!», — цитируется в сообщении лётчик Су-25 Сергей.