Женщина, лишившая жизни своих детей, предстала перед судом в Туркестане

Тела трёхлетнего мальчика и четырёхлетней девочки были обнаружены на одной из съёмных квартир в Туркестане в феврале этого года. Под подозрение попала их родная мать, женщину объявили в розыск. Её задержали через день в одной из гостиниц Шымкента. Отца погибших детей на суде признали потерпевшим.
В судебном акте говорится, что его жена пошла на жестокое преступление из-за нехватки внимания со стороны супруга. Выяснилось, что она по очереди вынесла своих спящих детей в коридор и задушила.
Адвокат подсудимой ходатайствует о проведении экспертизы на предмет психического расстройства своей подзащитной.
«Ни одна мать не может убить своего маленького ребёнка. Просим вас назначить комплексную судебно-психиатрическую экспертизу».