Женщина, лишившая жизни своих детей, предстала перед судом в Туркестане

Тела трёхлетнего мальчика и четырёхлетней девочки были обнаружены на одной из съёмных квартир в Туркестане в феврале этого года. Под подозрение попала их родная мать, женщину объявили в розыск. Её задержали через день в одной из гостиниц Шымкента. Отца погибших детей на суде признали потерпевшим.