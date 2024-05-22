В Башкирии домашняя собака загрызла 2-летнюю девочку.

«Это была обычная дворовая собака, которая находилась на цепи, — написал он. — Выражаю искренние соболезнования семье девочки. Призываю родителей и всех взрослых людей быть предельно внимательными к детям. Сейчас начинаются летние каникулы, очень важно не оставлять детей без присмотра. Постоянно интересуйтесь, чем они заняты, старайтесь быть рядом с ними. Также необходимо следить за домашними животными. Если уже были случаи укуса или нападения собаки на людей, обязательно предпринимайте меры. Даже самое милое и безобидное на первый взгляд животное, может оказаться смертельно опасным. Очень горько, что мы убеждаемся в этом на практике».