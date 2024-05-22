В Башкирии домашняя собака загрызла 2-летнюю девочку.

В Бакалинском районе следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти ребенку из-за нападения собаки. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ, вечером 20 мая на территории личного хозяйства домашнее животное, находившееся на привязи, напало на девочку в возрасте 2 лет 10 месяцев, когда та подошла.
На крики дочери прибежала мать и отогнала собаку. С жуткими травмами ребенка доставили в больницу. Врачи оказали пострадавшей девочке квалифицированную помощь, но, к сожалению, полученные увечья оказались смертельными.
«На месте происшествия проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему», — проинформировали в региональном следственном управлении.
Глава администрации Бакалинского района Олег Ефимов на своей странице в соцсети сообщил, что инцидент произошел в селе Старые Маты.
«Это была обычная дворовая собака, которая находилась на цепи, — написал он. — Выражаю искренние соболезнования семье девочки. Призываю родителей и всех взрослых людей быть предельно внимательными к детям. Сейчас начинаются летние каникулы, очень важно не оставлять детей без присмотра. Постоянно интересуйтесь, чем они заняты, старайтесь быть рядом с ними. Также необходимо следить за домашними животными. Если уже были случаи укуса или нападения собаки на людей, обязательно предпринимайте меры. Даже самое милое и безобидное на первый взгляд животное, может оказаться смертельно опасным. Очень горько, что мы убеждаемся в этом на практике».