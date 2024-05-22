Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рабочий погиб на Ичединском месторождении в Иркутской области

Рабочий подрядной организации погиб на Ичединском месторождении, сообщило издание «Усть-Кут24», уточнив, что разработками нефти и газа там занимается ИНК, передает ИА «ТК Город».

Источник: Reuters

По информации издания, трагедия произошла 19 мая:

«…при пропарке емкости РГС (резервуар горизонтальный стальной), один из рабочих упал вовнутрь и погиб от ожогов. Еще двое пытавшихся его вытащить, тоже получили ожоги и госпитализированы».

Основная версия случившегося — игнорирование мер безопасности при производстве работ.

В пресс-службе регионального Следственного комитета сообщили, что «следственные органы проводят проверку по части 2 статьи 143 УК РФ “Нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека”.

По данным портала ИрСити, «погибший был сотрудником иркутской компании “Гидротехнологии Сибири”, которая специализируется на сборе и транспортировке нефтесодержащих отходов и отработанных масел».

несчастный случай