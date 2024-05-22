Рабочий погиб на Ичединском месторождении в Иркутской области

По информации издания, трагедия произошла 19 мая:
«…при пропарке емкости РГС (резервуар горизонтальный стальной), один из рабочих упал вовнутрь и погиб от ожогов. Еще двое пытавшихся его вытащить, тоже получили ожоги и госпитализированы».
Основная версия случившегося — игнорирование мер безопасности при производстве работ.
В пресс-службе регионального Следственного комитета сообщили, что «следственные органы проводят проверку по части 2 статьи 143 УК РФ “Нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека”.
По данным портала ИрСити, «погибший был сотрудником иркутской компании “Гидротехнологии Сибири”, которая специализируется на сборе и транспортировке нефтесодержащих отходов и отработанных масел».