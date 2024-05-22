В Якутии к месту затопления буксиров-толкачей вылетел вертолет Ми-8

«Сегодня на проведение аварийно-спасательных работ на данной точке направляется воздушное судно авиакомпании “Полярные авиалинии”, и работы будут продолжены», — сказал он на брифинге и добавил, что, по оперативной информации, экипажи затонувших судов были своевременно эвакуированы, жертв и пострадавших нет.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании, на место вылетел вертолет Ми-8 с технической бригадой и оборудованием.
Глава Якутии Айсен Николаев уточнил в своем Telegram-канале, что по ситуации в Жиганском районе дано поручение провести служебную проверку, детально разобраться и наказать виновных.
По информации Минтранса Якутии, буксиры-толкачи «Софрон Данилов» и «Капитан Бурковский» Ленского объединенного речного пароходства затонули возле Жиганска. Буксир-толкач «Капитан Курчатов» вытолкнуло на берег. Как ранее сообщали власти, разлива нефтепродуктов не наблюдается.
В ГУ МЧС РФ по региону отметили, что активная фаза ледохода на реке Лене проходит по территории Кобяйского района. Нижняя кромка наблюдается на границе Кобяйского и Жиганского районов, зафиксирован густой ледоход. У Жиганска наблюдается подвижка льда, уровень воды там составляет 515 см при критической отметке 1 430 см.