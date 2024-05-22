В Якутии к месту затопления буксиров-толкачей вылетел вертолет Ми-8

ЯКУТСК, 22 мая. /ТАСС/. Аварийно-спасательные работы будут продолжены в Жиганском районе Якутии, где на реке Лене во время ледохода затонули два судна, еще одно было вытолкнуто на берег. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников.