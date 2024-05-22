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СМИ: число погибших из-за израильских ударов в секторе Газа возросло до 16

ДУБАЙ, 22 мая. /ТАСС/. Число погибших в результате израильских ударов в центральной и северной частях сектора Газа возросло до 16. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Источник: Reuters

Ранее телеканал Al Jazeera информировал, что не менее 10 человек погибли во время проведения израильской армией рейдов в центральной части палестинского анклава. По его данным, мирные граждане были убиты израильскими военными в местах нахождения беженцев в городе Аз-Завайда.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.