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Артиллеристы с двух выстрелов уничтожили «опорник» ВСУ под Харьковом

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 22 мая — РИА Новости. Артиллеристы группировки «Север» уничтожили опорный пункт ВСУ с личным составом в Харьковской области, уцелевшие украинские военнослужащие скрылись в лесу, рассказали РИА Новости артиллерист боевого расчета с позывным «Братишка».

Источник: © РИА Новости

«Отработали по вражескому ВОПу (взводный опорный пункт — ред.), отправили туда два 152-миллиметровых осколочно-фугасных снаряда, один был пристрелочный, второй прямо в цель», — сказал артиллерист.

По его словам, практически весь личный состав в блиндаже был уничтожен, разведка подтвердила этот факт.

«В настоящий момент со своим подразделением нахожусь на прикрытии государственной границы. В сферу моей деятельности входят недопущение пересечения границы, а также недопущение диверсионных работ со стороны наших противников», — добавил собеседник агентства.