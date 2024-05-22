Артиллеристы с двух выстрелов уничтожили «опорник» ВСУ под Харьковом

«Отработали по вражескому ВОПу (взводный опорный пункт — ред.), отправили туда два 152-миллиметровых осколочно-фугасных снаряда, один был пристрелочный, второй прямо в цель», — сказал артиллерист.
По его словам, практически весь личный состав в блиндаже был уничтожен, разведка подтвердила этот факт.
«В настоящий момент со своим подразделением нахожусь на прикрытии государственной границы. В сферу моей деятельности входят недопущение пересечения границы, а также недопущение диверсионных работ со стороны наших противников», — добавил собеседник агентства.