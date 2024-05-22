В Забайкалье сгорело почти восемь тысяч гектаров леса

«На территории лесного фонда Чернышевского района действуют три пожара. Площадь, пройденная огнем, составляет почти 8 тысяч гектаров. Один лесной пожар локализован на площади 45 гектаров. В тушении задействованы более 150 лесных пожарных с применением 23 единиц техники, поддержку с воздуха оказывают 68 авиапожарных», — сообщила пресс-служба в Telegram-канале.