В Забайкалье сгорело почти восемь тысяч гектаров леса

Отмечается, что в среду губернатор Забайкальского края Александр Осипов работает в Чернышевском районе. Там сейчас наиболее сложная лесопожарная обстановка.
«На территории лесного фонда Чернышевского района действуют три пожара. Площадь, пройденная огнем, составляет почти 8 тысяч гектаров. Один лесной пожар локализован на площади 45 гектаров. В тушении задействованы более 150 лесных пожарных с применением 23 единиц техники, поддержку с воздуха оказывают 68 авиапожарных», — сообщила пресс-служба в Telegram-канале.
По данным регионального главка МЧС, в Забайкалье в настоящее время установилась сухая ветреная погода и высокие среднесуточные температуры, это способствует быстрому распространению огня в лесах. «Только за прошедшую неделю в Забайкалье произошло 57 лесных пожаров», — сообщает пресс-служба регионального правительства.