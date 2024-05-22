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В Забайкалье сгорело почти восемь тысяч гектаров леса

ЯКУТСК, 22 мая — РИА Новости. Почти 8 тысяч гектаров леса сгорело в Чернышевском районе Забайкалья, где во вторник ввели режим ЧС, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Источник: РИА Новости

Отмечается, что в среду губернатор Забайкальского края Александр Осипов работает в Чернышевском районе. Там сейчас наиболее сложная лесопожарная обстановка.

«На территории лесного фонда Чернышевского района действуют три пожара. Площадь, пройденная огнем, составляет почти 8 тысяч гектаров. Один лесной пожар локализован на площади 45 гектаров. В тушении задействованы более 150 лесных пожарных с применением 23 единиц техники, поддержку с воздуха оказывают 68 авиапожарных», — сообщила пресс-служба в Telegram-канале.

По данным регионального главка МЧС, в Забайкалье в настоящее время установилась сухая ветреная погода и высокие среднесуточные температуры, это способствует быстрому распространению огня в лесах. «Только за прошедшую неделю в Забайкалье произошло 57 лесных пожаров», — сообщает пресс-служба регионального правительства.

пожары
МЧС