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Силы ПВО сбили БПЛА над Калужской областью

ТАСС, 22 мая. Российская система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат над Дзержинским районом Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня ночью на территории Дзержинского района средствами ПВО уничтожен БПЛА», — написал он.

По предварительной информации, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет. «На месте работает оперативная группа», — добавил Шапша.