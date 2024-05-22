Силы ПВО сбили БПЛА над Калужской областью

«Сегодня ночью на территории Дзержинского района средствами ПВО уничтожен БПЛА», — написал он.
По предварительной информации, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет. «На месте работает оперативная группа», — добавил Шапша.
ТАСС, 22 мая. Российская система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат над Дзержинским районом Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
«Сегодня ночью на территории Дзержинского района средствами ПВО уничтожен БПЛА», — написал он.
По предварительной информации, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет. «На месте работает оперативная группа», — добавил Шапша.