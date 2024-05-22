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Подпольщик сообщил об ударах по энергообъектам в Сумской области

ДОНЕЦК, 22 мая — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удары по энергообъектам в городах Шостка и Конотоп Сумской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Источник: © РИА Новости

«Город Шостка Сумской области этой ночью получил три удара. Удары были нанесены по энергетическим объектам города Шостка. Первый удар местные жители зафиксировали в 0:05 (совпадает с мск). Удар описывают как мощный, от которого пол вздрогнул. Второй удар был в 0:20, после него пропало электричество. Третий удар по Шостке был в 0:45», — сказал собеседник агентства.

По сведениям подполья, на территории ТЭЦ находятся склады, которые используют военные. Лебедев подчеркнул, что в последнюю неделю там фиксировали оживленное движение грузовых машин в сопровождении полиции.

Также, по его словам, под удар попали энергетические объекты в Конотопе, где находится один из самых больших железнодорожных узлов на Украине.

Ранее глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко сообщал, что Сумы из-за российского удара остались без света, ведется восстановление подачи энергии.

Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.

Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.