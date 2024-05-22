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Трёхлетняя девочка выпала из окна второго этажа в Приморье

Прокуратура организовала проверку происшествия.

Источник: PrimaMedia.ru

В Партизанске прокуратура начала проверку по факту падением из окна трехлетней девочки, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.

Отмечается, что инцидент случился 21 мая около 18.00 на улице Индустриальной. Ребенок, забравшись с дивана на подоконник, упал с высоты второго этажа, облокотившись на москитную сетку открытого окна.

«Ребенок госпитализирован для оказания медицинской помощи», — сообщили в прокуратуре.

Прокуратура проведет проверку условий воспитания и проживания ребенка, а также оценит меры, принятые законными представителями и органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ход и результаты проверки будут находиться под контролем прокуратуры.

Напомним, в Находке из окна многоквартирного дома выпал трехлетний малыш.

Прокуратура