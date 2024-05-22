Трёхлетняя девочка выпала из окна второго этажа в Приморье

В Партизанске прокуратура начала проверку по факту падением из окна трехлетней девочки, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.
Отмечается, что инцидент случился 21 мая около 18.00 на улице Индустриальной. Ребенок, забравшись с дивана на подоконник, упал с высоты второго этажа, облокотившись на москитную сетку открытого окна.
«Ребенок госпитализирован для оказания медицинской помощи», — сообщили в прокуратуре.
Прокуратура проведет проверку условий воспитания и проживания ребенка, а также оценит меры, принятые законными представителями и органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Ход и результаты проверки будут находиться под контролем прокуратуры.
Напомним, в Находке из окна многоквартирного дома выпал трехлетний малыш.