Врезался в патрульную в Костанае: напавшему на таксиста заменили условный срок на реальный

Инцидент, как сообщалось ранее, произошел в начале этого года в Костанае — в ночь с 6 на 7 января. Тогда сообщалось, что двое жителей Рудного на такси доехали до областного центра. Но на въезде в город один из пассажиров приставил нож к шее таксиста и потребовал деньги, и довезти их до другого населенного пункта.