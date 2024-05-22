Врезался в патрульную в Костанае: напавшему на таксиста заменили условный срок на реальный

Водитель такси, спасая свою жизнь от напавшего на него с ножом пассажира, врезался в патрульную машину полицейских в Костанае.
Как сообщает местное издание, нападавшему изначально был назначен условный срок, так как подсудимый один воспитывал 11-летнего сына с диагнозом ДЦП. Ему было назначено 3,5 года лишения свободы условно с установлением пробационного контроля.
Однако судебная коллегия по уголовным делам Костанайского областного суда изменила приговор суда первой инстанции — с условного лишения свободы на реальное.
Сообщается, что подсудимый Арман Туртаев был взят под стражу в зале суда и будет отбывать наказание в колонии средней безопасности в течение 3 лет 6 месяцев.
Инцидент, как сообщалось ранее, произошел в начале этого года в Костанае — в ночь с 6 на 7 января. Тогда сообщалось, что двое жителей Рудного на такси доехали до областного центра. Но на въезде в город один из пассажиров приставил нож к шее таксиста и потребовал деньги, и довезти их до другого населенного пункта.
Таксист, увидев служебный автомобиль полицейских, для привлечения внимания намеренно совершил столкновение с ним. Подозреваемый попытался скрыться с места, но был задержан патрульными «по горячим следам».