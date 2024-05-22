Неделю в Приморье разыскивают пропавшую без вести девочку

В Приморье уже неделю не могут найти 12-летнюю Ульяну Д. Девочка пропала 15 мая, ушла из своего дома в селе Новоникольск, до сих пор ее родители не знают, где она находится. Волонтеры «ПримПоиска» опубликовали ориентировку на школьницу, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
У девочки худощавое телосложение, розовые волосы и серо-зеленые глаза. В день пропажи она была одета в черную кофту.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении девочки, просят позвонить по телефонам: 8−423−432−16−26, 102, 112 (полиция) или 8−924−009−92−21, 8−914−721−22−32 (волонтеры).
Напомним, ранее мы писали, что в селе Михайловка нашли пропавшего Борислава Б. Оказалось, мальчик ушел на тренировку и не вернулся домой, из-за чего его мама обратилась в полицию. Обнаружили его на чердаке рядом с его домом, а до этого, по его же словам, он ночевал у друга.