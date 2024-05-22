Неделю в Приморье разыскивают пропавшую без вести девочку

Напомним, ранее мы писали, что в селе Михайловка нашли пропавшего Борислава Б. Оказалось, мальчик ушел на тренировку и не вернулся домой, из-за чего его мама обратилась в полицию. Обнаружили его на чердаке рядом с его домом, а до этого, по его же словам, он ночевал у друга.