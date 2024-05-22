В ДНР сообщили о выводе существенной части сил ВСУ из района Клещеевки

«Существенную часть сил вооруженные формирования Украины (ВФУ. — Ред.) попросту вывели из-под Клещеевки, чтобы перебросить в Часов Яр, где для противника сложилась не самая завидная ситуация в районе канала Северский Донец — Донбасс», — сказал он в беседе с ТАСС.