«Существенную часть сил вооруженные формирования Украины (ВФУ. — Ред.) попросту вывели из-под Клещеевки, чтобы перебросить в Часов Яр, где для противника сложилась не самая завидная ситуация в районе канала Северский Донец — Донбасс», — сказал он в беседе с ТАСС.
Кимаковский также добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже потеряли несколько сотен бойцов личного состава в Часовом Яре.
Ранее, 7 мая, «Известия» опубликовали кадры, на которых российские военные 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (ВДД) подавили с воздуха боевиков ВСУ в городе Часов Яр в ДНР.
До этого, 4 мая, полковник французской армии в отставке Мишель Гойя заявил, что украинские военные под Часовым Яром в затруднительном положении, так как оставление позиций под натиском ВС РФ откроют путь к освобождению Россией Краматорска.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.