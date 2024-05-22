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Нападение среди зимы: хабаровчанин получит 100 тысяч за укус бездомной собаки

Инвалид из Хабаровска получит компенсацию за нападение бродячей собаки.

В Хабаровске по иску прокурора с администрации взыскали деньги за укус бродячей собаки. Это моральная компенсация инвалиду, который пострадал от бездомного животного. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

После случившегося прокуратура организовала проверку. Мужчина сам обратился в надзорный орган с жалобой.

— Установлено, что в декабре прошлого года в районе домов по улице Ворошилова в Хабаровске на мужчину напала безнадзорная собака, в результате чего ему причинены физические и нравственные страдания, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Насколько серьезными были травмы мужчины, в пресс-службе ведомства не уточняют.

Тогда городской прокурор обратился в суд иск, где потребовал взыскать с органа местного самоуправления моральную компенсацию. Требования были удовлетворены, и с мэрии взыскали 100 тысяч рублей.

Прокуратура