Два приморца пойдут под суд за поджоги машин из мести и ревности

Во Владивостоке также предъявлены обвинения местному жителю 1977 года рождения по части 2 статьи 167 УК РФ и пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ за поджог и кражу. Следствие утверждает, что в июле 2023 года мужчина, желая отомстить водителю за брызги, которыми человек за рулём окатил прохожего из лужи, поджёг Infiniti FX 45 Premium, причинив ущерб на сумму около 1,4 миллиона рублей. Кроме того, он обвиняется в краже зарядного устройства из автомойки, ущерб от которой составил около 5,5 тысяч рублей. Это дело также направлено в Первомайский районный суд Владивостока.