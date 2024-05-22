Два приморца пойдут под суд за поджоги машин из мести и ревности

Прокуратура Приморского края утвердила обвинительные заключения по двум делам о поджогах автомобилей, произошедших в прошлом году в различных населённых пунктах региона. В одном из инцидентов, мотивированном ревностью, пострадали два автомобиля Nissan Note, а в другом случае — автомобиль Infinity, который был сожжён из-за мести за неприятный инцидент с лужей. Оба уголовных дела были переданы в суд для рассмотрения, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Житель села Камень-Рыболов, 1978 года рождения, обвиняется в умышленном уничтожении чужого имущества путём поджога, совершённого из хулиганских побуждений, что квалифицируется по части 2 статьи 167 УК РФ. Ему инкриминируется поджог автомобиля бывшей сожительницы в ноябре 2023 года во Владивостоке, который привёл к уничтожению ещё одного автомобиля, припаркованного поблизости. Сумма ущерба превысила 1,5 миллиона рублей, которые до сих пор не были возмещены. Дело направлено в Первомайский районный суд.
Во Владивостоке также предъявлены обвинения местному жителю 1977 года рождения по части 2 статьи 167 УК РФ и пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ за поджог и кражу. Следствие утверждает, что в июле 2023 года мужчина, желая отомстить водителю за брызги, которыми человек за рулём окатил прохожего из лужи, поджёг Infiniti FX 45 Premium, причинив ущерб на сумму около 1,4 миллиона рублей. Кроме того, он обвиняется в краже зарядного устройства из автомойки, ущерб от которой составил около 5,5 тысяч рублей. Это дело также направлено в Первомайский районный суд Владивостока.