Экс-министру юстиции Марату Бекетаеву продлили арест

Экс-министру юстиции Казахстана Марату Бекетаеву продлили арест, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу столичного суда.
«Постановлением специализированного межрайонного следственного суда Астаны санкционировано продление меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Бекетаева М. до 21 июня текущего года», — говорится в информации.
В октябре 2023 года в Агентстве по противодействию коррупции сообщили о задержании экс-министра юстиции Марата Бекетаева. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. В частности, в лоббировании интересов аффилированной компании путем заключения ежегодных контрактов на оказание заведомо не требующихся услуг.
Как позже уточнил заместитель генерального прокурора Асет Шиндалиев, в отношении Бекетаева ведется уголовное преследование. Он подозревается в совершении правонарушения по статье «Превышение должностных полномочий». «Экс-министр был задержан на месте, где пытался уклониться от правоохранительных органов», — сообщал подробности задержания Асет Шиндалиев журналистам.