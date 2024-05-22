Экс-министру юстиции Марату Бекетаеву продлили арест

В октябре 2023 года в Агентстве по противодействию коррупции сообщили о задержании экс-министра юстиции Марата Бекетаева. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. В частности, в лоббировании интересов аффилированной компании путем заключения ежегодных контрактов на оказание заведомо не требующихся услуг.