Южноуралец напал с ножом на жену из ревности

Житель Челябинской области напал с ножом на жену, приревновав её к другу. Возбуждено уголовное дело, сообщили в полиции Красноармейского района.39-летняя женщина с ножевыми ранениями поступила в местную больницу ночью, а уже утром полицейские задержали подозреваемого в нападении — её 52-летнего мужа. Оказалось, накануне к паре приходили гости. После застолья супруги легли спать, а посреди ночи мужчина проснулся и не обнаружил жену рядом. Ревнивый южноуралец заподозрил, что возлюбленная изменяет ему с общим другом. Он направился к дому знакомого и действительно застал женщину в его дворе. «Перелез через забор и нанёс ей удары ножом в грудь и живот, после чего ушел домой», — рассказали в полиции. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Ранее уже судимый мужчина заключён под стражу.