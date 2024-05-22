В Самаре произошло очередное ДТП с автобусами ООО «Самара Авто Газ»

На прошлой неделе автобус ООО «Самара Авто Газ», работающий на маршруте, попал в аварию с пятью автомобилями на Южном шоссе. В результате происшествия пострадали несколько человек, в числе которых несовершеннолетний. Они были направлены в медучреждение. По факту ДТП Следственный комитет организовал доследственную проверку. Проверку организовала и прокуратура. Надзорным ведомством будет дана оценка действиям сотрудников транспортной организации, которые выпустили автобус на маршрут. В числе прочего прокуратура намерена установить, соблюдал ли перевозчик правила допуска водителя к управлению автобусом.