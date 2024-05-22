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В Самаре произошло очередное ДТП с автобусами ООО «Самара Авто Газ»

В Самаре произошло очередное ДТП с автобусами ООО «Самара Авто Газ», работающими на муниципальных маршрутах в Самаре. Очевидцы сообщают в соцсетях, что столкнулись два автобуса маршрута № 70 на ул. Советской армии.

Есть ли пострадавшие в результате ДТП, не уточняется.

На прошлой неделе автобус ООО «Самара Авто Газ», работающий на маршруте, попал в аварию с пятью автомобилями на Южном шоссе. В результате происшествия пострадали несколько человек, в числе которых несовершеннолетний. Они были направлены в медучреждение. По факту ДТП Следственный комитет организовал доследственную проверку. Проверку организовала и прокуратура. Надзорным ведомством будет дана оценка действиям сотрудников транспортной организации, которые выпустили автобус на маршрут. В числе прочего прокуратура намерена установить, соблюдал ли перевозчик правила допуска водителя к управлению автобусом.