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Минобороны: за ночь сбиты 4 БПЛА над Белгородской и Калужской областями

В течение ночи дежурные средства ПВО сбили три украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны. По его данным, еще один БПЛА уничтожен над Калужской областью. Информации о пострадавших нет.

Источник: РИА "Новости"

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что ночью в результате падения осколков беспилотника были повреждены два частных дома и автомобиль. Вчера, 21 мая, при атаке дрона-камикадзе на автомобиль в регионе пострадала женщина.