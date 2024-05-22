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Куренков прибыл в Якутию, где введен режим ЧС из-за паводка

ЯКУТСК, 22 мая — РИА Новости. Глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл с рабочим визитом в Якутию, где введен режим ЧС из-за сложной паводковой обстановки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

Источник: © РИА Новости

«Самолет МЧС России приземлился в Якутске, где ситуация с прохождением весеннего паводка все еще остается напряженной. Во время визита он вместе с главой республики Айсеном Николаевым посетит пострадавшее от паводка село Столбы Намского района. Состоится встреча с населением, Куренков посетит ПВР. Будет совершен облет территории», — прокомментировали в пресс-службе.

Кроме того, как рассказали в региональном Главке МЧС России, в городе Якутск министр побывает на стадионе «Туймаада», где проверит ход подготовительных работ к МСИ «Дети Азии».

«По итогам рабочей поездки глава МЧС России проведет совещание в правительстве республики», — добавили в пресс-службе.

МЧС