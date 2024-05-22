Куренков прибыл в Якутию, где введен режим ЧС из-за паводка

«Самолет МЧС России приземлился в Якутске, где ситуация с прохождением весеннего паводка все еще остается напряженной. Во время визита он вместе с главой республики Айсеном Николаевым посетит пострадавшее от паводка село Столбы Намского района. Состоится встреча с населением, Куренков посетит ПВР. Будет совершен облет территории», — прокомментировали в пресс-службе.